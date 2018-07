Accident sur l'échangeur du carrefour Léonard (Zaventem-Namur): la chaussée est ouverte

La chaussée est rouverte dans l’échangeur du Carrefour Léonard suite à un accident entre trois camions dans la bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à l’E411 vers Namur.

Il y a toujours 9 km de files et une heure perdue sur le ring entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo.

"Peu après 14h, trois camions sont entrés en collision. Deux des camions étaient bien encastrés l'un dans l'autre donc il a fallu un certain temps pour pouvoir les dégager et les dépanner. On procède encore à la fin du dépannage des deux camions restants", explique Frédéric Walkize, inspecteur de la police de la route.