Un accident s’est produit dans l’échangeur du Carrefour Léonard. La bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de Zaventem à l’E411 vers Namur est fermée.

On observe 11 km de files sur le ring en circulation intérieure entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. Le retard est estimé à plus de 2h.