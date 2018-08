Camion en feu sur l'E19 vers Bruxelles: la chaussée est fermée

C'est un camion qui a pris feu vendredi sur la E19 entre Anvers et Bruxelles, à hauteur de Machelen, Le véhicule en proie aux flammes, juste avant les bretelles d'entrée et de sortie de Vilvorde-Cargo, a entraîné 7 km de files et 2 heures de retard en direction de Bruxelles, avant la fermeture de l'autoroute en direction de Bruxelles.

Les pompiers sont sur place et la route restera fermée le temps nécessaire à la totale extinction des cendres.

La circulation est déviée via la sortie Vilvorde vers la N211 et le R22. A l'échangeur avec le R22, on peut retourner pour remonter sur la E19. La bretelle d'entrée sur la N211 depuis Brucargo est quant à elle fermée.

Le tout provoque des embouteillages importants sur la E19, qui s'étire jusque Zemst. Il est conseillé à ceux qui vont d'Anvers vers Bruxelles de prendre l'A12.