Accident mortel chaussée de Gand à Molenbeek: le conducteur du scooter suspecté d'avoir renversé une octogénaire interpellé

Le parquet de Bruxelles et la zone de police Bruxelles Ouest confirme l'interpellation, ce 26 décembre du suspect du délit de fuite commis le 8 décembre, chaussée de Gand, à Molenbeek-Sain-Jean. L'interpellation a été menée par la brigade anti-banditisme de la zone, confirmant une information de La Capitale.

"L’homme serait en aveu des faits et justifierait sa fuite par le fait qu’il ne possède pas de permis de conduire. Il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles ce 27 décembre", indique un communiqué.

L'octogénaire est décédée dix jours plus tard

Pour rappel, le 8 décembre dernier, "un individu, circulant à vive allure sur un scooter, chaussée de Gand, avait percuté de plein fouet une octogénaire qui traversait sur un passage piéton. Sans s’arrêter, le conducteur avait pris la fuite laissant la victime gisant sur la chaussée. L’octogénaire est décédée dix jours plus tard."

C'est à l'issue d'une enquête de voisinage et de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance que les enquêteurs de la Recherche locale ont pu identifier et localiser l’adresse du suspect "qui s‘y était immédiatement réfugié après les faits. Le suspect n’ayant pu être interpellé à son domicile a été signalé pour arrestation et était depuis lors activement recherché par nos services".

Première tentative d'interpellation le 25 décembre

Le 25 décembre, la Brigade anti-banditisme a tenté une première fois d’intercepter le suspect qui circulait chaussée de Gand sur un autre scooter mais ce dernier a réussi à prendre la fuite, "non sans commettre de nombreuses infractions de roulage mettant en danger d’autres usagers de la route."

La zone ajoute qu'il a "néanmoins pu être interpellé le lendemain alors qu’il sortait de son domicile.

L’homme a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles qui a requis un juge d’instruction pour des faits d’homicide involontaire, entrave méchante à la circulation et rébellion."