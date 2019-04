Accident mortel à Koekelberg : Ahmed Laaouej veut la tolérance zéro

Le bourgmestre de Koekelberg réclame la tolérance zéro sur son territoire deux jours après cet accident mortel. Une jeune femme de 30 ans a été violemment percutée par un automobiliste qui doublait par la droite en empruntant la piste cyclable. La victime se trouvait alors sur un passage pour piéton. Pour le Bourgmestre Ahmed Laaouej, ce type de comportement doit être sévèrement puni.

Vous avez demandé à votre zone de police une attention particulière aux infractions de roulage

Oui, y en a marre de ces chauffards qui se croient tout permis et qui conduisent à des conséquences aussi tragiques. Donc nous demandons à la zone de police d’appliquer une tolérance zéro vis-à-vis de celles et ceux qui commettent des infractions de roulage qui mettent en danger la sécurité et la vie d’autrui.

Ça veut dire que ce n’est pas le cas pour l’instant ?

La police fait son travail mais moi ce que je demande c’est un surcroît de travail. C’est-à-dire qu’il faut redonner priorité à ce genre d’infraction. Avec la pose de radars si nécessaire. Bref accentuer malheureusement le contrôle et la répression parce qu’à certains moments il n’y a plus le choix. Je ne suis pas contre le fait qu’il faut laisser une place importante à la prévention. Il faut faire de la prévention et il faut aménager les voiries pour les rendre plus sûres. C’est d’ailleurs ce nous allons faire. Le travail était en cours et malheureusement est survenu cet accident qui montre toute l’urgence, et urgence il y avait déjà, à régler ce genre de problème. Mais en même temps, il faut que celles et ceux qui commettent ce genre d’infraction sachent qu’il ne peut pas y avoir d’impunité. Et d’ailleurs mon appel n’est pas lancé qu’à ma zone de police. Je lance un appel aussi au parquet. Une fois que les PV sont établis, il faut qu’il assure un bon suivi en diligentant les poursuites pénales nécessaires.

Les affaires de roulage ne sont pas traitées comme elles devraient selon vous, que ce soit au niveau policier ou au niveau du parquet ?

Ce que je déplore, c’est que les zones de police, à Bruxelles en particulier, ont été sous-financées depuis le début de la législature. C’est la raison pour laquelle nous appelons à un renfort policier. Ce qui permettrait d’affecter davantage de policiers à la sécurité routière. C’est l’affaire de tous en réalité. Personne ne doit se défiler. Le fédéral pour ce refinancement. La Région pour ce qui concerne les aménagements et les voiries.