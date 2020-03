Accident fictif à Sambreville : 40 professionnels ont participé à un exercice d'intervention

Vous avez peut-être été témoin d’une importante intervention hier après-midi sur la nationale 98 à Sambreville. Pas de panique ! Il s’agissait d’un exercice catastrophe fictif mais en situation réelle sur le terrain. C’est l’École du Feu situé à Auvelais qui était à la manœuvre. Pompiers, policiers, ambulanciers mais aussi une équipe du SMUR avaient été sollicités. Au total, 40 professionnels étaient mobilisés.

L’objectif poursuivi est d’améliorer la coordination entre les différents services. Mais le but à terme est également de proposer ce type d’exercice grandeur nature à la fin des formations organisés pour les services de secours. "L’idée, c’était de créer un exercice qui nous permettrait en fin de formation de mettre les sapeurs-pompiers et ambulanciers en situation réelle", explique Laurent Lombart sergent à la zone NAGE et formateur à l’École du Feu.

"On voulait montrer à la presse cette première. Le souhait serait de répéter l’exercice dans l’intérêt des élèves. Lorsque ceux-ci auront beaucoup de pratique, ils pourront être mis sous pression en situation réelle. De quoi permettre une transition plus simple vers le monde professionnel", conclut le formateur namurois.

Et résultat, l’exercice organisé ce mardi à Sambreville a été jugé concluant. Il devrait servir de base aux futurs tests de fin de formation des pompiers et ambulanciers namurois.