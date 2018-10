Accident de tram à Jette: le miraculé de la ligne 51

Ce mercredi après-midi, à Jette, un tram de la ligne 51 a percuté un garçon de 10 ans qui circulait à vélo. Le jeune cycliste traversait les rails, avenue Charles Woeste à Jette. Il a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital. Selon le parquet de Bruxelles : "C'est un miraculé, l'enfant est passé sous le tram et a été traîné sur plus de dix mètres. Les roues du véhicule ne l'ont pas touché. Le chauffeur du tram sera auditionné". Le test d'alcoolémie auquel il a été soumis s'est révélé négatif, d'autres tests devront être réalisés. Selon BX1, qui se base sur les dires de témoins, le garçon portait des écouteurs au moment de l'accident. Le parquet autorisé la reprise du trafic.