Accident de camionnette mortel ce week-end: pas d'éléments sur les circonstances à ce stade

Le Parquet de Tournai a communiqué ce lundi sur le dramatique accident de ce week-end qui a coûté la vie à deux personnes à Hoves (Silly). Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3H15, le chauffeur d’une camionnette qui transportait dix personnes a perdu le contrôle de son véhicule avant une chicane sur la chaussée d'Enghien.

Le porte-parole du Parquet a précisé que les deux personnes décédées dans l’accident étaient des personnes assises sur les genoux de passagers de la banquette arrière. Frédéric Bariseau a par ailleurs indiqué que la camionnette accidentée ne disposait que de cinq places.

Les résultats du rapport de l’expert sont attendus pour déterminer les causes de l’accident et, notamment, si la vitesse a joué un rôle. Frédéric Bariseau précise aussi que la justice ne dispose à ce stade d’aucun résultat concernant les prélèvements opérés sur le conducteur. Il est donc trop tôt pour incriminer l’alcool et ou la drogue dans la survenance de cet accident. Les auditions des blessés sont en cours.

Trois personnes étaient dans un état critique, elles sont hors de danger mais le chauffeur et le passager souffrent de blessures sévères.