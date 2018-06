Accident avec des coureurs cyclistes à Wasmes: 3 blessés encore hospitalisés

Parmi les 19 coureurs cyclistes blessés hier à Wasmes, trois sont toujours hospitalisés. Ils se trouvent sur les sites du CHR Saint-Joseph, à Mons et à Warquignies. L'un d'entre eux est en soins intensifs, les deux autres sont en orthopédie et en cardiologie. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Sollicité ce matin, le Parquet de Mons a confirmé que l'enquête suit son cours. Il s'agit d'établir les circonstances de l'accident entre les coureurs et l'automobiliste qui a fait demi-tour sur le parcours de la course. L'enquête permettra d’établir si une éventuelle infraction peut-être reprochée à la conductrice. Un expert s'est rendu hier soir sur les lieux de l’accident, pour relever les traces et examiner le premier vélo touché.