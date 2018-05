Accident à Kortenberg: le malaise du chauffeur, piste la plus probable, selon le parquet

Le malaise du chauffeur est la piste la plus probable, dans l'état actuel de l'enquête, pour expliquer l'accident avec un camion survenu ce vendredi matin à Kortenberg et qui a coûté la vie à une fillette de deux ans, indique ce samedi le parquet de Louvain. Lors de son audition par la police, l'homme a en effet expliqué ne plus se souvenir des événements.

L'accident s'est produit vers 10h15 sur la chaussée de Louvain, au centre de la localité. Le camion, qui transportait une pelleteuse, roulait en direction de Louvain. À Kortenberg, le poids lourd a commencé à zigzaguer, heurtant piétons et véhicules des deux côtés de la chaussée, avant de s'encastrer dans la façade d'une agence bancaire.

Une petite fille de deux ans, qui se trouvait sur le trottoir avec son père, est décédée sur place. L'accident a également fait sept blessés, dont le père de la petite victime. Il avait été emmené à l'hôpital dans un état critique mais est maintenant hors de danger. Le chauffeur du camion, légèrement blessé, a dû être extrait de son véhicule par les pompiers. Au total, trois personnes se trouvent encore à l'hôpital pour le moment.

Aucun souvenir de l'accident

"Le chauffeur explique qu'il se souvient de détails jusqu'à juste avant l'accident mais ne se souvient plus de ce qu'il s'est alors passé. Sa conscience est seulement revenue après", indique-t-on samedi au parquet de Louvain.

Le médecin légiste examine à présent si une telle version est plausible et inclura, dans son analyse, les antécédents médicaux du chauffeur. Les résultats des tests sanguins ne sont, eux, pas encore connus. Tout indique cependant que l'homme n'était pas sous influence.

Son permis de conduire lui a été retiré pour 15 jours et la mesure sera renouvelée tant qu'il n'y aura pas de clarté sur ces différents points.