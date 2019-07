Accident à Huy: 1 cycliste décédé et 3 personnes hospitalisées en état de choc

Sous le coup de 11h53, un accident s'est produit entre un véhicule et un groupe de 4 cyclistes, à hauteur de l'écluse d'Ampsin, sur la Nationale 90. A l'heure actuelle, le bilan fait état de 1 mort parmi les cyclistes. Le chauffeur de la voiture, son convoyeur et l'épouse du cycliste décédé ont été transportés vers l'hôpital le plus proche, dans un état de choc.

D'après les premières informations dont nous disposons, le groupe de cyclistes aurait été fauché par un automobiliste alors qu'ils traversaient la chaussée. Mais les circonstances de l'accident doivent encore être précisées.