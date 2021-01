Absence de centre de vaccination à Mouscron: Brigitte Aubert, la bourgmestre, abasourdie

"Abasourdie, groggy mais pas KO", c’est en ces termes que débute le communiqué de la ville de Mouscron exprimant le désarroi de la bourgmestre devant l’absence de sa ville dans la liste des centres de vaccination.

Brigitte Aubert (cdH) s’étonne d’autant plus que la ville frontalière dont elle a la responsabilité possède une des populations les plus denses du Royaume et, à ce titre, était reprise sur la liste des centres de vaccination de proximité "ce matin, notre commune a, par je ne sais quel coup de baguette magique, disparu de cette liste", s’offusque la bourgmestre, "De plus, je n’ai été avertie officiellement d’aucun changement. Pour quelles raisons n’avons-nous pas été retenus? " s’interroge-t-elle.

Brigitte Aubert affirme être d’autant plus étonnée de cette décision "que nous disposons de toutes les infrastructures et du personnel soignant, et que le centre hospitalier de Mouscron est pourtant retenu pour le stockage des vaccins".

La bourgmestre assure que la présence d’un centre de vaccination sur son territoire est une priorité absolue.

Rappelons que Mouscron a été une des villes les plus touchées par le coronavirus.