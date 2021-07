Abricots: une récolte fructueuse dans des vergers expérimentaux près de Hannut

"Les abricots que l'on trouve majoritairement en grande surface, ils sont souvent cueillis 'trop verts', c'est à dire une semaine plus tôt que nous", explique le directeur du Centre Fruitier Wallon, Olivier Warnier. "Nos abricots sont plus mûrs. C'est vrai qu'on devra aller plus vite dans le circuit de distribution, mais c'est tout à fait un autre goût".

C'est un fruit à la peau lisse et la chair tendre, traditionnellement cultivé en Italie, en Espagne ou dans le sud de la France. Mais l'abricot pousse aussi près de Hannut, en province de Liège, dans les allées du verger expérimental géré par le Centre Fruitier Wallon. La cueillette a commencé le 20 juin et elle se terminera à la fin du mois d'août.

Le Centre Fruitier Wallon a planté près d'un demi hectare d'abricotiers il y a cinq ans et a dû adapter cette culture au climat belge. L'année dernière, la récolte a été catastrophique, le centre a donc installé un toit en plastique ainsi qu'un filet anti-grêle pour cette saison. Des infrastructures coûteuses mais utiles face à la météo pluvieuse de ce mois de juillet.

En tous cas, l'expérience a porté ses fruits: le centre espère en cueillir entre trois et cinq tonnes d'abricots au total. Une récolte fructueuse qui a déjà convaincu certains producteurs de la région, comme David Stiernet. Il vend les abricots du centre fruitier wallon dans son épicerie et a planté lui aussi 50 ares d'abricotiers tout récemment: "On aimerait se diversifier, attirer de la nouvelle clientèle et satisfaire notre clientèle habituelle".

Cependant, il faudra encore attendre une prochaine récolte d'abricots pour tester la résistance de cette culture au climat belge et confirmer sa productivité en Wallonie.