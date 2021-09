Abonnement STIB à 12 euros pour les moins de 18 ans : 40% d’abonnements scolaires supplémentaires vendus

L'invité de Matin Première: Elke Van Den Brandt - La mobilité bruxelloise - 16/09/2021 Ce jeudi démarre la semaine de la Mobilité. Le piéton est à l’honneur. Pourquoi ? On en parle en direct, au cœur de Bruxelles parmi les cyclistes, les piétons et les automobilistes avec Elke VAN DEN BRANDT, ministre bruxelloise de la mobilité. Au niveau national, près de 20 % des trajets de moins d’un 1 km se font en voiture. Avec tous les effets que cela provoque en cascade : chercher des places de parking, tourner en rond, congestion, se garer en double file, impact sur la sécurité routière, ce qui freine les parents à laisser leurs enfants à aller à pied à l’école, problème de santé etc.