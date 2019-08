Abdelhay Bakkali Tahiri, président du parti Islam, licencié par Bruxelles Propreté

Bruxelles Propreté ajoute également un autre élément: une vidéo datant de 2014 dans laquelle son travailleur apparaît en train de distribuer des tracts électoraux, vêtu de sa veste de brigadier. Une entorse au règlement interne de Bruxelles Propreté qui interdit toute démarche politique et électorale pendant les heures de travail, avec l’uniforme de l’entreprise. Enfin, des faits disciplinaires (manque d’assiduité au travail) ont également été relevés.

Résultat: la sanction prise par Bruxelles Propreté est justifiée par l’incompatibilité entre les prises de position de son collaborateur et les valeurs de diversité prônées au sein de l’entreprise, qui a recruté plusieurs dizaines de femmes au cours de ces dernières années.

C'est un licenciement politique à 100%

"Mon licenciement est un licenciement politique à 100%", réagit M. Bakkali Tahiri que nous avons interviewé. "Il fait suite à celui de notre leader Redouane Ahrouch", licencié par la STIB (lire plus loin). Concernant la vidéo de la distribution des tracts, "je ne savais pas que ce type de démarche était interdit. Ensuite, je ne voulais pas que l'on voit le logo de mon employeur. D'ailleurs, on constate que je porte un long foulard afin de masquer le logo de mon employeur. Je n'avais pas envie que cela se voit. En 2014 déjà, Bruxelles Propreté voulait me mettre dehors suite à cette vidéo et les syndicats sont intervenus. Bruxelles Propreté a ensuite prétendu que je faisais ma campagne électorale sur mon lieu de travail. C'est faux! J'ai 40 témoins qui peuvent affirmer que je n'ai jamais parlé religion ni politique sur mon lieu de travail... Bruxelles Propreté a fait pression pour qu'ils ne témoignent pas." Concernant l'interview à RT France, il affirme que ses supérieurs étaient au courant de cette intervention.

Abdelhay Bakkali Tahiri a introduit un recours en extrême urgence au Conseil d’Etat. Mais le recours a été rejeté. Il envisage désormais un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et ajoute n'avoir obtenu aucune indemnité de licenciement de la part de son ancien employeur. "Malgré cela, le Conseil d'Etat estime que je n'ai pas besoin d'argent pour vivre (...)." "J'ai confiance en la justice mais je n'ai pas confiance aux juges et aux magistrats", ajoute encore le président du parti Islam. M. Bakkali Tahiri affirme, en outre, que Bruxelles Propreté lui a refusé tout recours en interne.

Contactée par la RTBF, Bruxelles Propreté n’a pas souhaité commenter le dossier.