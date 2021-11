Abbaye de Maredret : les bénédictines se battent pour préserver leur maison

On la surnomme parfois la "petite sœur de Maredsous", tant les deux édifices sont proches géographiquement. C’est d’ailleurs l’Abbé de Maredsous qui, en 1891, lance la construction de l’édifice néogothique qui deviendra l’Abbaye de Maredret. Des sœurs bénédictines y vivent depuis, suivant la règle de Saint-Benoît : prière et travail manuel cadrent leur vie. Mais l’édifice vieillit, et les sœurs n’arrivent plus à suivre le rythme des réparations.

5 images Les bénédictines sont des artisanes appliquées. © Louis Matagne

Poterie, calligraphie, tissage… Les dix-huit sœurs bénédictines qui vivent à Maredret perpétuent une tradition artisanale bien établie dans l’abbaye et le village. Grâce à leur jardin, elles vivent en quasi-autarcie, et produisent des biens de consommation comme du jus ou des confitures. "Comme Abbesse, je suis responsable de l’avancement spirituel des sœurs, mais aussi du travail, car nous devons gagner notre vie" explique Mère Bénédicte. En tant que cheffe de file de la communauté monastique, c’est aussi elle qui enseigne le savoir-faire le plus ancien de Maredret : l’art de l’enluminure, ce dessin coloré qui illustre les manuscrits anciens.

5 images Mère Bénédicte (à gauche) enseigne l’enluminure aux sœurs les plus jeunes. © Louis Matagne

Un patrimoine en danger

Ce que les sœurs produisent de leurs mains, elles le vendent au magasin de l’Abbaye. L’argent récolté passe dans l’entretien et la réfection du bâtiment et du domaine attenant (15 hectares). Un gouffre sans fond, qui risque d’aspirer toute la communauté si elle ne trouve pas rapidement de nouvelles rentrées. Et le temps presse : des pans de toiture entiers sont à refaire, des infiltrations d’eau ont effacé les couleurs des quatre murs du cloître, et la façade ouest est parsemée de crevasses qui font sauter les joints. L’une d’elles balafre littéralement la tour de l’église. "J’ai demandé un devis, il s’élève à 300.000€ " explique la sœur en charge de l’économat. "Je n’ai pas cet argent, mais si nous tardons trop, une partie de la tour risque à mon avis de s’écrouler."

5 images La façade ouest de l’Abbaye, et particulièrement la tour de l’église, est parsemée de crevasses. Quand l’eau s’infiltre et qu’il gèle, les pierres sautent. © Louis Matagne

Partenariat avec le brasseur John Martins

Certes, l’Abbaye reçoit encore des dons, mais le temps des sœurs de bonnes familles, dont les proches inondaient l’institution d’argent, est révolu. Aujourd’hui, il faut se diversifier, ce que les sœurs font déjà en organisant des ateliers d’artisanat ou des retraites spirituelles. C’est dans cette optique qu’elles ont récemment signé un partenariat avec le brasseur brabançon John Martins. Ce dernier brasse deux bières étiquetées "Maredret", avec des ingrédients inspirés du jardin du monastère. Le brasseur verse des royalties aux sœurs bénédictines, ce qui, selon elle, promet d’être une bouffée d’air. "En tout, cas la bière a beaucoup de succès, c’est prometteur", glisse l’Abbesse.

5 images La façade ouest de l’abbaye est la plus impressionnante. Elle donne sur les jardins où les sœurs cultivent fruits, légumes et herbes médicinales. © Louis Matagne