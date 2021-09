Abattoir de volailles à Recogne: la bourgmestre de Libramont fait le choix de la prudence

La bourgmestre de Libramont fait le choix de la prudence et se prononce contre la construction et l'exploitation d'un abattoir de volailles à Recogne, dans le zoning industriel d'Idelux.

Laurence Crucifix explique être favorable aux projets pourvoyeurs d’emplois et de nouveaux investissements dans la Commune, mais cela doit se faire dans le respect de l’environnement et de notre qualité de vie.

Le Collège libramontois estime ne pas avoir toutes les garanties vis-à-vis des impacts environnementaux, plus particulièrement au niveau du rejet des eaux usées.

C'est la Région wallonne qui va devoir trancher.