A12: l'incendie est maîtrisé, la chaussée bientôt rouverte

L'incendie d'un concessionnaire automobile à Aartselaar a provoqué la fermeture de l'A12 et la N177 en direction de Bruxelles. En direction d'Anvers, l'A12 est fermée juste après le tunnel "Rupel". Il n'y a pas encore d'informations concernant la durée de la fermeture, mais le feu a été maîtrisé vers 19h30, la réouverture est prévue vers 20h.

L'agence flamande de la circulation recommande d'éviter la zone et de la contourner. Suite au dégagement important de fumée, Les automobilistes et habitants alentours sont invités à fermer portes et fenêtres/couper la ventilation du véhicule. Les riverains doivent également garder portes et fenêtres fermées.

La phase communale du plan catastrophe a dès lors été déclenchée à Aartselaar, où sont présents de nombreux corps de pompiers et de police.

L'A12 restera fermée pendant un bon bout de temps, préviennent les hommes du feu. La fumée gêne fortement la circulation automobile à proxmité du lieu de l'incendie.