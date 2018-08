A12: l'incendie est maîtrisé, la chaussée a été rouverte

L'incendie d'un concessionnaire automobile à Aartselaar a provoqué la fermeture de l'A12 et la N177 en direction de Bruxelles. En direction d'Anvers, l'A12 est fermée juste après le tunnel "Rupel". La chaussée a été rouverte aux alentours de 20h30. Le ring de Bruxelles est maintenant fluide.

Suite au dégagement important de fumée, les automobilistes et habitants alentours ont été invités à fermer portes et fenêtres ainsi qu'à couper la ventilation du véhicule. Les riverains devaient également garder portes et fenêtres fermées.

La phase communale du plan catastrophe a dès lors été déclenchée à Aartselaar, où étaient présents de nombreux corps de pompiers et de police.