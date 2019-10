A Woluwe-Saint-Pierre, Philippe pédale pour rendre de la mobilité aux aînés

Ses passagers ont souvent plus de 80 ans mais ils n’ont pas perdu, pour autant, l’envie de se promener. Depuis près de 3 ans, Philippe Decerf, met ses mollets au service des pensionnaires de la résidence Roi Baudouin. Tous les mardis, quand la météo le permet, il leur propose des balades en cyclo-pousse dans le quartier. Une occasion de prendre l’air et de retrouver un peu de liberté.

Ce jour-là, c’est Arlette qui attend Philippe dans le hall d’entrée. Le temps de grimper sur la banquette et d’attacher la ceinture, l’itinéraire est choisi. Direction le quartier Jolibois tout proche. Une manière, pour Arlette, d’apprivoiser son nouvel environnement, elle qui n’y avait jamais vécu avant d’emménager dans la maison de repos, il y a trois ans. Philippe enfourche son pousse-pousse avec assistance électrique et pendant trente à quarante-cinq minutes, il se transforme en guide touristique local. Ici, il explique l’origine du nom des rues, un peu plus loin, il raconte la mobilisation des habitants pour sauver les hirondelles. Arlette de son côté commente l’aménagement des jardins. Mais le temps passe vite et le vent se fait frisquet, il est déjà l’heure de rentrer à la résidence.

Une idée qui vient du nord et qui fait des petits

Mais d’où est venue cette idée ? Il y a quelques années, Philippe Decerf découvre une initiative danoise qui propose de rendre un peu de mobilité aux aînés et rompre leur isolement. Lui-même, sportif et sensibilisé à cette cause, propose aux autorités communales de Woluwe-Saint-lambert, d’acquérir un pousse-pousse et de le mettre à disposition de la maison de repos du CPAS. Depuis, la petite équipe de bénévoles s’est étoffée et d’autres communes ont emboîté le pas.

Quant aux bénéficiaires de ces escapades cyclistes sur mesure, ils rayonnent. "Un vrai moment de bonheur", conclut Arlette, au moment de descendre de l’engin.