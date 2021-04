A Wavre, Paul fait le pari de relancer La Villette : "Une boucherie qui ouvre, c'est toujours un événement"

La nouvelle circulait depuis plus d’un mois dans Wavre : "La Villette va rouvrir". Cette boucherie du centre-ville était une véritable institution : on y venait parfois de loin et on faisait souvent la file pour acheter sa viande, ses charcuteries et ses préparations traiteur.

Le commerce était fermé depuis un an et demi et, depuis ce premier avril, les clients peuvent à nouveau s’y faire servir. La boucherie s’est trouvé un repreneur en la personne de Paul, un entrepreneur en toitures de la région.

"Quand j’ai racheté La Villette, je voulais y faire un rez-de-chaussée commercial et deux appartements. Mais des amis m’ont conseillé d’y refaire une boucherie, parce qu’il n’y avait plus de boucherie artisanale à Wavre, plus de boucherie "du cru". Il m’a donc fallu trouver un chef boucher. J’ai engagé Joël, qui a 57 ans et de l’expérience dans le domaine. Je ne l’aurais pas trouvé, je ne me serais pas lancé dans l’aventure", confie le nouveau gérant. L’équipe compte en tout cinq personnes : le gérant, deux bouchers et deux vendeuses. Et dès la première matinée d’ouverture, une bonne soixantaine de clients ont franchi la porte de "La Villette de Paul".

80% des boucheries à remettre ne trouvent pas de repreneur

Cette ouverture est vue comme un véritable événement. D’abord à Wavre, où les commerçants placent beaucoup d’espoir dans ce nouveau pôle d’attractivité pour redynamiser le centre-ville. Ensuite à la Fédération nationale des Bouchers, qui salue l’initiative. Car 80% des boucheries à remettre ne trouvent pas de repreneur. Nous avons posé quelques questions à ce propos à Philippe Bouillon, le président francophone de la Fédération.

Qu’est-ce qui explique que les boucheries trouvent aussi difficilement des repreneurs ?

La boucherie est, par définition, un métier assez rude, où l’on fait assez bien d’heures. Ce qui est déjà un frein. Et cela demande aussi des compétences, ce qui est assez difficile à trouver auprès des jeunes. Nous avons connu un gros déficit en termes de formations pendant des années. Depuis 2019, des études techniques ont repris en Wallonie (ndlr. formation en artisan boucher à l’ITCA, à Namur), mais elles restent encore assez confidentielles. Or il faut des gens qui ont à la fois des compétences techniques, pour découper, préparer les produits, mais aussi des connaissances théoriques, pour gérer, vendre et tenir une entreprise moderne au 21e siècle. Les improvisations sont souvent vouées à l’échec.

Le modèle de la petite boutique, où le boucher est dans l’atelier et son épouse derrière le comptoir, a vécu ?

Il n’a pas complètement disparu mais il est en voie de disparition. L’évolution fait qu’on arrive à des structures qui ressemblent davantage à des PME, pour pouvoir assurer tous les services proposés : la viande fraîche, les salaisons dans les régions touristiques, les plats traiteurs… Des aspects qui n’étaient pas présents il y a trente ans. Et la reprise de ces entreprises, avec le matériel, les surfaces nécessaires en boucherie, a un impact non négligeable sur le budget de départ lors d’une reprise

Est-ce que c’est la concurrence des grandes surfaces a aussi eu une incidence ?

La cause principale de la fermeture des boucheries, c’est le départ à la retraite du boucher, l’âge venu et le fait qu’il ne retrouve aucun repreneur. La moyenne d’âge chez les bouchers indépendants tourne autour des cinquante ans, ce qui est relativement élevé. Il faut en effet un moment où il y a eu une évasion des clients vers les grandes surfaces. Mais aujourd’hui, les gens sont plus soucieux du bien-être animal, du commerce de proximité, de la qualité et de l’origine des produits et retournent donc plus volontiers vers les petites boucheries artisanales.