À Waterloo, la relance du commerce passe par la fidélisation des clients

Comme de nombreuses communes, Waterloo a consacré dernièrement un budget à la relance de son commerce local. Ici, il s’élève à 75.000 euros. L’opération a été baptisée "Restez chez nous". Plutôt que d’envoyer à ses habitants des bons à valoir dans les magasins de l’entité, la commune a opté pour une formule qui incite les clients, quelle que soit leur provenance, à revenir y faire leurs achats : "Chaque fois qu’un client achète pour une tranche de 100 euros dans un ou plusieurs des magasins participants, il peut venir au syndicat d’initiative échanger son ticket de caisse contre un chèque muni d’un QR code d’une valeur de vingt euros, explique l’échevin du commerce Brian Grillmaier. Cela récompense le client d’être venu en lui permettant de venir une deuxième fois dans un de nos commerces". L’opération, à laquelle ne participent que des commerces indépendants, connaît un réel succès depuis son lancement lors de la réouverture des magasins le 11 mai dernier : plus de 2000 chèques ont déjà été distribués.

On n’est pas encore revenus à la normale, mais ça remonte

Pour nous le prouver, Caroline Vinis, gérante d’une boutique de prêt-à-porter pour dame, nous montre la liasse de chèques avec lesquels des clientes sont revenues chez elle. "Ça ne cesse de s’empiler. J’en ai tous les jours !", témoigne-t-elle avec un large sourire. Il faut dire que cette aide communale est arrivée comme une vraie bulle d’oxygène après deux mois de fermeture. "Les gens commencent à revenir et à être un peu plus décontractés. Maintenant, combien de temps faudra-t-il pour revenir à la normale, ça, personne ne peut le dire… Mais je pense qu’on est sur la bonne voie", estime encore la commerçante. Catherine Detry, qui gère deux boutiques et préside l’association des commerçants, est sur la même longueur d’onde : "Je pense qu’on n’est pas encore revenus à la normale. Quand j’ai des clientes qui viennent, elles viennent pour acheter. On n’a pas le "tourisme" de shopping qu’on a d’habitude. Au niveau des chiffres, bien sûr on a nos deux mois de fermeture, mais ça remonte. Donc c’est positif", constate-t-elle.

Dans les restos dès le 6 juillet

Forte de ce succès, et pour à présent aider le commerce Horeca qui a rouvert plus tard, la commune lance à présent la même opération mais pour les restaurants, "Resto chez nous". Une soixantaine d’établissements de Waterloo jouent le jeu. "C’est le même principe, sauf que cela fonctionne par tranche de cinquante euros", précise l’échevin du commerce. Les clients peuvent donc également venir échanger leur addition contre des chèques de dix euros, échangeables dans les restaurants participants. Il est possible de les cumuler jusqu’à quatre fois. L’opération commence ce 6 juillet et se termine le 30 septembre. Dans les commerces, elle s’arrête par contre le 30 juillet, à la veille des soldes d’été. De quoi compenser le manque à gagner lié au report de cette période de rabais ? Pas directement, pour Caroline Vinis : "En tout cas, les gens sont compréhensifs. Quand je leur dis que les soldes ne sont que dans un mois, ils achètent et ne discutent pas. S’ils ont besoin d’une tenue pour une petite réception ou pour partir en vacances, ils ne vont pas attendre un mois. Pour moi, commencer les soldes au mois d’août, c’est une chose positive qu’a amenée le coronavirus. En tout cas pour les petits indépendants comme nous", conclut la commerçante.