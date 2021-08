A Verviers le 13 août : fin de la distribution bénévole de nourriture aux sinistrés

A Verviers, la distribution de nourriture aux sinistrés par les bénévoles de Verviers ma ville solidaire, c’est bientôt terminé. Ça s’arrêtera vendredi prochain. Pour les personnes qui seront encore en difficulté d’ici là, il y aura encore l’aide du CPAS. L’asbl Verviers ma ville solidaire distribuait 1600 repas par jour. Pour Philippe Lagasse de Locht, il faut aussi savoir s’arrêter.

"En concertation avec la bourgmestre, nous avons décidé de sortir de la phase d’urgence, c’est-à-dire d’essayer de donner au maximum le moyen aux sinistrés de retrouver leur autonomie au point de vue de l’alimentation. On s’est donné une date butoir : le vendredi 13 (compris) où nous distribuerions encore les repas. Ça correspond en plus à la fermeture des cuisines que nous utilisions à Jupille.

Une fois qu’on va arrêter les repas chauds, la Ville sera là, les services sociaux sont sur le terrain, les asbl rouvrent les épiceries sociales et les aides de proximité. D’ici là, nous allons questionner les gens à qui nous apportons les repas : où en sont-ils, ont-ils du gaz, du matériel pour cuisiner ?

Nous allons aussi, en accord avec le TEC, mettre en place une liaison de bus qui va circuler sur l’axe est-ouest pour permettre aux gens du Surdents d’aller jusqu’à l’autre extrémité de la ville Boulevard des Gérardchamps en passant par le centre pour aller faire leurs courses. C’est nécessaire puisqu’il n’y a plus de vélos, plus de voitures, plus de moyens de locomotion. Il faut qu’on permette aux gens de retrouver leur autonomie."