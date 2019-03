A Verviers, la piscine est fermée pour cause de nettoyage et d'entretien

Le bassin a été vidé ce week-end pour des travaux d'entretien. Au total, la piscine de Verviers restera fermée durant deux semaines.

"Il y a 900 tonnes d'eau à évacuer (cela représente quelque 5000 euros en eau). Si on va trop vite durant l'opération, le béton réagit et risque de se casser, explique Yvon Hardouin, le directeur. Au total, il faut deux jours pour vider la piscine et trois jours pour la remplir (…) Avant d'être rejetée à la rivière, l'eau est déchlorée (cela prend un jour, avant que le chlore ne se désagrège totalement) puis refroidie. Ensuite, on remplit à nouveau le bassin."