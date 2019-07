A vendre: l'arche à vélos du Tour de France 2019

L'un des symboles du départ du Tour de France à Bruxelles, l'arche à vélos qui trône en haut des marches du Mont des Arts est à vendre. C'est l'un de ses concepteurs, Xavier Mineur, qui le confirme à la RTBF. "La réalisation métallique devra être démontée le 20 août prochain. Elle devrait finir à la casse. Mais si une personne, une entreprise ou une commune souhaite l'acquérir pour l'installer de manière permanente ou dans le cadre d'un autre événement, je suis prêt à la vendre", explique l'artiste, qui jongle entre ferronnerie et architecture.

15 mètres de large, neuf mètres de haut

L'arche mesure 15 mètres de long et culmine à près de neuf mètres de haut. Elle est composée d'une structure, en huit parties, sur laquelle ont été fixés 150 vélos jaunes à l'aide de colsons. Chacune des huit parties pèse entre 150 à 200 kilos. D'un point de vue technique, les différentes pièces se fixent avec des boulons M16 rondelles et écrous M16.

"C'est en avril 2018 que j'ai été contacté par le Bureau des Grands Evénements dans le cadre du départ du Tour de France (NDLR: l'organe qui organise les grandes manifestations pour le compte de la Ville de Bruxelles)", se souvient Xavier Mineur. "Mais j'ai dû attendre le feu vert au printemps dernier. Là, entre la réflexion et la conception de l'oeuvre, cela a été très vite: environ un mois et demi."

Pour Xavier Mineur, il s'agissait de réaliser une arche offrant une perspective sur l'un des points de vue les plus prisés des Bruxellois et des touristes. Il faut dire que le site a attiré les foules à l'ouverture des festivités du Grand départ jusqu'aux 4, 5, 6 et 7 juillet derniers, lorsque les coureurs et l'ensemble de la caravane du Tour de France ont traversé la capitale.