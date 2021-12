A vendre : "Aux 100.000 chemises", un magasin hors du temps au cœur du Molenbeek historique

Le porche d’entrée est typique des commerces de l’époque : il permet de voir tous les articles derrière la vitrine "courbe" en verre biseauté et en bois noble. La devanture est "Beaux Arts", l’un des styles de l’époque avec l’Art nouveau. C’est un commerce de standing comme l’indiquent l’inscription métallique conservée "Aux 100.000 chemises" et celles en lettres dorées sur la vitrine. L’auvent est d’origine.

A Molenbeek, l’histoire se contemple sur les façades. Dans les quartiers commerçants, les plus emblématiques demeurent les témoins d’un passé florissant. "Aux 100.000 chemises", rue du Comte de Flandre, étaient l’une de ces adresses, lorsque la zone autour de la maison communale était une place réputée pour ses boutiques de mode et ses magasins de chaussures, rue du Prado par exemple.

"On a encore la vitrine d’origine, on a encore le parquet d’origine, les rangements de la chemiserie d’époque mais aussi l’escalier qui donne aux appartements aux étages", ajoute Didier Mathieu. "Tous ces éléments ont plus d’un siècle."

Dans le quartier, le bâtiment dénote. "Les riverains passent devant tous les jours", mais peu connaissent son histoire et ce qu’il cache dans ses plus de 400 mètres carrés. "C’est un quartier qui change beaucoup, qui évolue beaucoup. Je suis donc surpris par le nombre de demandes que je reçois pour ce bâtiment."

Une bonne dizaine, en un peu plus de quinze jours de mise en vente. Et déjà une option d’achat. Il faut dire que le prix reste abordable pour ce type de proposition immobilière. "Il ne faut pas oublier que le bâtiment n’est pas aux normes, notamment au niveau de l’électricité." Ajoutez à cela un classement qui, malgré la possibilité d’obtenir des aides publiques, représente des contraintes en termes urbanistiques et pourrait freiner plus d’un investisseur. "Tout le challenge sera de conserver ce patrimoine tout en le mettant aux normes."