À vélo, à cheval ou en bateau, la police veillera cet été aux Lacs de l'Eau d'Heure

Avec un million deux cents mille visiteurs par an, les lacs de l’Eau d'Heure sont l'un des phares touristiques de la Wallonie. Et cet été, l'affluence risque d'être plus forte encore - on s'attend à une hausse du public de 30%. Car le coronavirus semble bien encourager le tourisme de proximité.

La police compte garder un œil attentif sur cette zone récréative située à cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur. Noyades, feux de broussailles, accidents… les lacs ne sont déjà pas sans danger en temps normal. Et respecter les règles de distanciation physique nécessaires pour contenir l'épidémie y représentent un défi supplémentaire.

3 ou 4 opérations "coup de poing"

On ne fait pas des barbecues n'importe où. Il y a des zones spécifiques à cet effet, de même que pour la baignade ou les sports nautiques. La police l'a rappelé ce jeudi matin lors d'une conférence de presse en marge d'une opération "coup de poing": une vingtaine de policiers et policières locaux et fédéraux étaient déployés pour faire de la prévention sur les berges -à pied, à vélo, à cheval-, mais aussi sur l'eau.