À un mois de la Saint-Nicolas, le désarroi des vendeurs de jouets

La Saint-Nicolas, c’est dans moins d’un mois. Mais l’ambiance n’est pas franchement à la fête. Dans les magasins de jouets, poupées, peluches et playmobils se sentent un peu seuls. Classées dans les " commerces non essentiels ", ces boutiques sont fermées et leurs gérants sont très inquiets.

Un magasin à moitié ouvert, à moitié fermé. Situation un peu déconcertante dans la boutique La Parenthèse dans le centre de Liège, qui vend à la fois des livres et des jouets. " La librairie reste accessible, par contre pour les jouets, il faut commander par Internet ", explique Gaël Brennenraebts, conseiller vendeur.

On a l’impression de venir acheter de la drogue

Devant la porte, des clients arrivent au compte-goutte. Ils viennent récupérer un colis qu’ils ont d’abord dû commander sur le site de la boutique. Marine vient chercher le futur doudou d’un nouveau-né. Elle a scrupuleusement respecté la procédure, mais elle le reconnaît, par les temps qui courent, se procurer un doudou, ça n’a rien d’un jeu d’enfant. " On a l’impression de venir acheter de la drogue ", lâche-t-elle dans un rire jaune. " Le vendeur nous a montré le doudou par la fenêtre. Ensuite on lui a donné l’argent, il est venu nous rapporter le ticket, mais on n’a pas pu entrer dans le magasin. "

D’habitude, notre plus-value, c’est le conseil

D’autres clients, moins bien informés, se laissent surprendre. Marie entre dans la librairie d’un pas décidé. Elle cherche un jeu pour ses enfants et sait très bien ce qu’il lui faut. Il est là sous ses yeux, à portée de main, mais évidemment, impossible de l’acheter. Elle repart bredouille. " Je vais rentrer le commander sur le site du magasin et le récupérer en click and collect ", indique-t-elle.

Mais d’autres feront sans doute le choix, plus simple, de se tourner vers les géants de la vente en ligne et de se faire livrer à domicile. Et c’est bien la crainte des petits magasins de jouets. " D’habitude on se fait moins de soucis par rapport à la concurrence de la vente en ligne, par ce que notre plus-value c’est le conseil qu’on apporte au client. Maintenant, comme on doit aussi vendre en ligne, on est tous sur un pied d’égalité ", regrette Gaël Brennenraebts, vendeur à La Parenthèse.

Un magasin de jouets sans enfants, c’est vraiment triste

Même ambiance morose à L’Olifant, autre magasin de jouets du centre-ville liégeois. " Normalement à cette époque-ci, notre magasin est noir de monde, avec des enfants qui courent partout ", raconte Marie Lambert, la gérante, la gorge serrée. " On a envie de les satisfaire nos petits clients. Pour eux les fêtes, c’est beaucoup d’émotions, beaucoup de préparation avec leur lettre à Saint-Nicolas. Un magasin de jouets sans enfants, c’est vraiment triste "

On fait 40 à 60% de notre chiffre d’affaires sur les deux derniers mois de l’année

"Normalement, on fait 40 à 60% de notre chiffre d’affaires sur les deux derniers mois de l’année ", indique la gérante. Ici aussi, les vendeuses conseillent leurs clients comme elles le peuvent par téléphone et messagerie électronique. " Mais on perd le contact humain ", déplore Marie Lambert, la gérante. " Nous, on a besoin de montrer les objets, de les ouvrir. On a une clientèle qui a besoin de beaucoup de renseignements ".

Les grands-parents ne sont pas toujours à l’aise avec Internet

La gérante de cette boutique a aussi le sentiment de se couper d’une partie importante de sa clientèle. " Les grands-parents qui veulent faire un cadeau à leurs petits enfants ne sont pas toujours à l’aise avec Internet, certains sont complètement perdus ".

Il y a quelques jours, dans Le journal Le Soir, une trentaine de magasins de jouets adressaient une lettre ouverte au ministre David Clarinval, pour leur faire part de leur désarroi.