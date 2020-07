A Uccle, le parc Raspail est ouvert au public, grâce à la mobilisation des voisins

C’est l’histoire d’un petit parc qui a peut-être été sauvé grâce au coronavirus ! A Uccle, le parc Raspail était abandonné depuis plus de 10 ans, squatté, jonché de déchets. Et c’est un peu par hasard que Nicola de Schio a découvert son existence lors de ses promenades dans le quartier. Ce parc de 2,5 hectares, coincé entre un mur de briques et une ligne de tram est la propriété de B-post qui en a légué la gestion depuis plusieurs années à la commune d’Uccle. Les travaux bien nécessaires à sa remise en état n’avaient jusqu’à présent jamais été entamés. Mais la mobilisation de Nicola et des comités de riverains voisins vont peut-être accélérer les choses.