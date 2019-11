A Tournai, une deuxième vie pour les décos de Noël de la Ville

C'est une première : cette année, la ville de Tournai vide ses caves pour donner un second souffle aux décorations de Noël inutilisées.

Chaque année, la Ville dépense au minimum 30 000 euros dans des guirlandes, illuminations et boules de Noël pour orner ses rues durant la période de fêtes.

"Des bacs entiers de décorations sont inutilisés"

Des décorations qui, bien souvent, passent les hivers suivants à dormir dans des caisses. "On change le code couleur chaque année" explique Amélie Rousseau, agente technique en chef à la commune de Tournai. "Du coup, il nous reste des bacs entiers avec de la décoration qui ne sort pas".

La commune a donc décidé de donner une seconde vie à ces décorations. Une quinzaine de kits d'une valeur de cinquante euros ont été soigneusement préparés, à destination des comités de quartier. Dans chaque kit, des guirlandes et boules de Noël de toutes tailles, dans les tons rouge et doré. Habitants et commerçants peuvent ainsi décorer leur quartier gratuitement.