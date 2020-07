A Tournai aussi, il faudra sortir masqué en centre-ville

Dès ce mercredi à minuit, la mesure sera d'application intra-muros. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Dans la partie extra-muros et les villages, le masque est recommandé mais non-obligatoire.

Dans la foulée des nouvelles mesures prises lundi par le Conseil national de sécurité (CNS), le bourgmestre voulait imposer le masque partout. "Dans un souci pratique, ma volonté était de faire appliquer le port du masque dans toute l'entité, afin d'éviter les conflits entre la ville et les villages", précise l'élu socialiste.

Finalement, le port du masque sera obligatoire, en rue, uniquement dans le périmètre intérieur des boulevards de Tournai. Des panneaux de signalisation de cette ordonnance du maïeur seront placés aux entrées et dans les rues du centre-ville. Pas de précision quant à la durée d'application de cette mesure. Cela dépendra de l'évolution de la situation, a indiqué Paul-Olivier Delannois.

Des amendes pour les contrevenants

"L'amende sera de 250 euros pour la personne en infraction et de 750 euros s'il s'agit d'un commerçant", a ajouté le maïeur tournaisien. "S'il y a récidive, le parquet de Tournai sera avisé. En complément, une action de sensibilisation sera menée auprès des gérants de grandes surfaces et de salles de sports, dans lesquelles on constate un certain relâchement". Quant aux bistrots tournaisiens, ils devront fermer leurs portes à 1h du matin.