A Spa, les internats devraient être regroupés sur un seul et même site d'ici 2023

La ministre de l'Education, chargée des Bâtiments scolaires, Marie-Martine Schyns, donne un coup d'accélérateur au projet de regroupement des internats à Spa. Elle débloque 8 millions d'euros pour regrouper les élèves accueillis dans les différents internats sur un seul site, celui de l'hôtel didactique de l'école d'hôtellerie. La capacité du nouvel internat sera de 220 lits. Il devrait ouvrir complètement en 2023.

A Spa, la Fédération Wallonie-Bruxelles gère l'internat des garçons, le Britannique, du nom d'un ancien grand hôtel faisant partie du patrimoine historique spadois. En partie classé, il date essentiellement du 19ème siècle. Les filles, elles, sont logées à la Maison blanche, une superbe demeure typiquement spadoise également, entourée d'un parc arboré de 6 ha.

L'objectif est de rassembler le tout sur un troisième site, celui de l'hôtel didactique qui accueille déjà des internes de l'école d'hôtellerie.

"L'intérêt de regrouper les internats, explique Pierre Doyen, de la Direction générale des Infrastructures, c'est évidemment d'avoir un seul et même site, mais aussi de constater que les deux bâtiments en question ne sont pas des bâtiments qui ont été initialement conçus pour ce type d'affectation (…) Clairement, cela va améliorer le confort des jeunes. Et d'autre part, ça permettra aussi d'accueillir des jeunes d'autres réseaux, pas uniquement de l'officiel."

Un projet qui ne fait pas l'unanimité à Spa

On risque des économies d'échelle, nous dit-on. Réunir garçons et filles n'est pas toujours idéal. Quitter des bâtiments historiques ou encore un parc arboré pour un bâtiment plus moderne… ce ne sera plus la même ambiance, ajoutent encore certains.

Et puis, cette autre question : qui rachètera la Maison blanche et le Britannique ? Et pour en faire quoi ?