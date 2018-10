C'est la Liste du Bourgmestre, celle de Christian Leclercq (MR) qui est largement gagnante avec près de 54% % des voix. ce qui lui permet de gagner un siège est d'en compter 12 sur 19.

Le CDH, partenaire de la majorité, se présente cette année sous la liste SENS et un tassement en perdant un siège. Le PS dégringole de plus de 7% et perd également un siège, n'en gardant plus qu'un seul. Ecolo par contre fait une belle progression et occupera à l'avenir deux sièges plutôt qu'un.