À Sambreville, le PS conforte sa première place

Le PS a remporté vingt sièges sur les 29 en jeu à Sambreville. Le parti gagne donc deux sièges supplémentaires par rapport aux élections communales de 2012. Jean-Charles Luperto reste bourgmestre et consolide encore un peu plus sa position de leader. Il capte 4924 voix contre 4137 il y a six ans. Ses déboires judiciaires n'ont donc pas joué en sa défaveur.

Comme en 2012, le PS sera donc seul à la barre de Sambreville, avec son homme fort aux avant-postes.

Sur les bancs de l'opposition, on retrouvera Ecolo qui remporte 4 sièges, soit 2 de mieux qu'il y a six ans. MR & Citoyens remporte deux sièges, tout comme Défi. cdH Plus décroche le dernier siège disponible.