A Saint-Josse, des habitants voudraient des rues sans voitures pour retrouver un peu d'espace

Avec plus de vingt-sept mille habitants sur un peu plus d’un kilomètre carré, difficile de ne pas se frôler en marchant dans les rues de Saint-Josse. Les trottoirs sont souvent étroits, les espaces verts quasi inexistants. D’où l’idée du collectif citoyen 1210/0 de réclamer des rues sans voitures. Pas toutes les rues, bien sûr mais de quoi rendre le confinement plus supportable et surtout permettre de respecter la distance d’un mètre cinquante entre deux piétons qui se croisent.

Dans leur courrier adressé au bourgmestre, Caroline Englebert et Clara Vanmuysen rappellent que de nombreux habitants occupent des logements de petite surface et sans espace extérieur. Les trottoirs sont donc leur premier espace public accessible or "justement, ces trottoirs sont souvent très étroits dans notre commune. Il est presque impossible de respecter les règles de la distanciation sociale".