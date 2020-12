A Saint-Gilles, la bibliothèque de rue veut donner le goût de la lecture à tous les enfants

La scène se passe un mercredi après-midi, au pied des tours du square Jacques Franck à Saint-Gilles. Trois animateurs du service jeunesse d’ATD-Quart Monde déplient quelques bâches en plastique dans l’herbe humide. En cette fin d’automne, les faibles rayons de soleil ne parviennent pas à réchauffer le vent piquant mais cela ne semble pas déranger Ibrahim, sept ans. Le petit garçon déchiffre l’un des livres tout juste sortis des valises. Dans celui qu’il vient de choisir, il est question d’un manteau de géant et cette seule évocation provoque un éclat de rire. C’est que la lecture est aussi une source de plaisir et pas seulement une leçon d’école avec une interro à la clé.

Zakaria aime les BD et les mangas, son voisin, lui, se passionne pour le cosmos et vient de découvrir le big bang. C’est que des livres, il y en a pour tous les goûts. Et dans ce quartier multiculturel de Saint-Gilles, il y en a même dans plusieurs langues. Une manière de proposer une alternative aux écrans omniprésents dans la vie des enfants depuis quelques mois. Une petite fille rejoint le groupe "à la maison, je suis toute seule et je m’ennuie alors je viens ici pour m’amuser". S’amuser autour des livres, une évidence pour Katia Mercelis, coordinatrice jeunesse chez ATD Quart-Monde. "Le livre est souvent associé à l’école, parfois avec l’échec. Il faut réconcilier les enfants avec l’écrit surtout en cette période".

Maintenir ces rendez-vous envers et contre tout

Les bibliothèques de rue ont été temporairement suspendues lors du premier confinement au printemps dernier mais cet automne, les activités sont maintenues. Pour Katia Mercelis, la lecture et l’écriture sont précieuses pour trouver sa route dans la vie et c’est vrai aussi dans ces quartiers populaires. "Notre présence hebdomadaire est importante pour garder le lien, non seulement avec l’enfant mais aussi avec la famille, donc oui, nous voulons être là, malgré l’hiver et malgré le covid". Les bibliothèques de rue sont présentes chaque semaine dans trois communes bruxelloises : Saint-Gilles, Molenbeek et Saint-Josse.