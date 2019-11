A Ransart, un cimetière fait de la résistance sous les avions

Au bout des pistes de l'aéroport, des pierres tombales entourées de murs et de barbelés. Le cimetière de Ransart, semble perdu, comme oublié sous les allées et venues des avions. Celui-ci est pourtant adjacent à l'aéroport de Charleroi mais cela n'empêche pourtant pas les visiteurs, en ce jour de Toussaint, à venir nombreux malgré la pluie et le bruit.

A la place d'un silence de mort, c'est donc un ballet incessant d’atterrissages et de décollages d'avions de ligne qui vient parfois troubler le moment de recueillement. Si la situation reste la même toute l'année, elle prend pourtant une toute autre importance en ce jour des morts.

"Cela veut dire que mes chers parents et mon fils ne sont jamais seuls avec tous ces avions qui passent, qui décollent et atterrissent suivant l'orientation du vent", plaisante Marcel, 85 ans.

"Cela dénote, cela les isole un peu plus je trouve. Si on ne vient pas, ce sentiment d'isolement est renforcé", fait remarquer une personne venue rendre hommage à un proche. "Cela ne me dérange pas, c'est comme si le cimetière se trouvait prêt d'une autoroute, cela ne change rien", tempère une autre.

Le cimetière est à présent menacé au fil des nouveaux projets. Et derrière les grilles, le développement continu de l'aéroport de Charleroi est un sujet d'énervement voire de discorde chez les habitants "historiques" de la région. Les travaux pour allonger la piste ont commencé et une partie des tombes a déjà été expropriée.