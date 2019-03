A quoi ressemblait votre rue ou votre quartier il y a 25 ans ? Faites le test grâce au Géoportail

L’outil n’est pas neuf et il est bien connu des architectes, des notaires, des agents immobiliers et des candidats propriétaires en général : le site officiel de la Wallonie propose depuis plusieurs années un Géoportail accessible à tous. Cette sorte de « Google Map » uniquement centrée sur la Wallonie fourmille d’informations bien utiles. Mais connaissez-vous l’option « voyage dans le temps » ? En quelques clics, celle-ci vous permet de juxtaposer, pour n’importe quel lieu de la Région, des cartes et des vues satellites. Parmi les années disponibles, on trouve la très ancienne carte de Ferraris de 1777, mais aussi des photos satellites prises entre 1971 et 2018.

Comme l’explique le site du Géoportail, « le Service public de Wallonie (SPW) produit périodiquement des vues aériennes du territoire wallon sous forme d’orthophotos. Les prises de vues ont été effectuées verticalement entre le 5 mai 2018 et le 4 août 2018 ». Notez qu’un outil semblable existe pour la Région bruxelloise.

C’était comment avant ?

Pour accéder à l’outil « voyage dans le temps » de WalOnMap, cliquez ici. Ensuite, choisissez le bouton « Fond de plan et voyage dans le temps » en haut à droite de la carte (comme le montre la capture d’écran ci-dessous). Pour passer d’une année à l’autre, il suffit de cliquer sur les petites vignettes apparues en bas à droite de la carte. Les images commencent à devenir très détaillées (et en couleurs) à partir de l’année 1994. De quoi retrouver facilement à quoi ressemblait votre rue, votre quartier, votre ville ou votre village il y a un quart de siècle.

Les amateurs d’histoire ou les passionnés de géographie trouveront certainement leur bonheur grâce à cet outil. Un exemple de comparaison parmi d’autres, inspiré d’un récent article du site internet de l’Avenir : comment le centre de Charleroi s’est métamorphosé entre 2012 et 2018.

Attention, le module avant-après ci-dessus ne fonctionne pas correctement sur le navigateur Internet Explorer. Mieux vaut utiliser Firefox ou Chrome.

