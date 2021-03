A qui appartient le trésor inestimable de la Collégiale d'Andenne ?

Combien : 10 millions, 50 millions, 70 millions d’euros ?

La valeur de la châsse de Sainte-Begge (photo) est inestimable. "C’est une pièce d’une grande rareté, confirme le conservateur du Trésor Jean Sacré. Un joyau de l’orfèvrerie wallonne de la Renaissance."

Le cercueil abriterait, selon l’Eglise, les restes d’une femme ayant fondé le premier monastère à Andenne au 8e siècle. "Et cette dame, ce n’est pas n’importe qui, précise Jean Sacré : c’est l’arrière-arrière grand-mère de Charlemagne."

Ce trésor est aujourd’hui l’objet d’un litige entre la ville d’Andenne et la Fabrique d’Eglise. "La ville d’Andenne en est propriétaire, revendique le bourgmestre Claude Eerdekens, comme tous les biens qui étaient dans la Collégiale quand elle est devenue la propriété de l’Etat à l’époque napoléonienne."

Mais la Fabrique d’Eglise défend une autre thèse : la châsse ainsi que d’autres objets précieux du culte n’étaient plus dans la Collégiale au moment du transfert de propriété. Ils auraient été mis à l’abri par les chanoinesses quelques années auparavant. Le trésor appartiendrait donc à la Fabrique et non à la ville.

Comment protéger le trésor ?

Tout le monde est d’accord, par contre, pour dire que le trésor de la collégiale mériterait d’être mieux valorisé qu’actuellement. Quelques visites guidées sont organisées chaque année mais uniquement sur réservation. La châsse est protégée par un coffre-fort, mais des dizaines d’autres pièces très précieuses, notamment une pietà du 16e siècle (photo), sont entreposées dans la sacristie et d’autres locaux de la Collégiale sans protection particulière.