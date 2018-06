A partir de quel âge peut-on laisser un enfant seul à la maison?

A l’approche des examens, c'est peut-être une question que vous vous posez. Ensuite, les enfants seront en congé... alors que vous, vous travaillerez peut-être. D’où cette question : quand peut-on se permettre de laisser son enfant tout seul à la maison ?

D'abord, cela dépend évidemment de son âge. A quinze ans, il peut normalement rester seul. Et que s'il en a que cinq, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, il faut savoir que la loi ne dit rien à ce sujet. Il n'y a pas d'âge légal.

Nos confrères du journal La Dernière Heure ont interrogé des spécialistes de l'ONE. Ils disent qu'avant tout, on doit voir si ça ne pose pas de problème à l'enfant de rester seul. Ensuite, on va l'habituer progressivement, en disant toujours combien de temps on part et en restant joignable.

Et puis, on vérifie aussi que l'enfant connaît les règles. Qu'il sait ce qu'il peut ou ne peut pas faire. L'ONE rappelle qu'avant huit ans, un enfant n'a pas la notion de danger.