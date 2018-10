Le PS n'est plus le parti majoritaire à Péruwelz - privé de deux de ses poids lourds, le bourgmestre sortant Daniel Westrade et l'échevin William Brulard - il perd 5 sièges et n'en a donc plus que 11. Les socialistes sont donc dépassés par la liste MR-IC, emmenée par Vincent Palermo (13 sièges sur 25). L'actuel échevin MR se retrouve donc à la tête d'une courte majorité.