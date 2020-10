A peine ouvert, le centre de dépistage de Céroux-Mousty a été pris d'assaut provoquant la pagaille dans le village

Des cas de contaminations qui ne cessent d'augmenter, et des centres de test toujours autant pris d'assaut… C'était le cas ce vendredi pour l'ouverture du tout nouveau centre de dépistage de Céroux-Mousty, en Brabant wallon.

D'énormes files de voitures se sont formées, provoquant une certaine pagaille sur les routes. Certains faisaient demi-tour, d’autres étaient simplement dépités. "C’est hallucinant ! Ils n’ont visiblement pas prévu le coup. La rue est bloquée. Ils nous disent de revenir plus tard. Tout le village de Céroux-Mousty est bloqué. Je plains les habitants. Et dire que ce n’est que le premier jour…"

Le parking ne fait que 50 places. Certains se garent n'importe où et poursuivent à pied. De quoi générer d'immenses files de piétons. "C’est super long ! Je pensais vraiment que ce serait plus fluide…"

Parmi les (très) nombreuses personnes que nous rencontrons, une dame fait la file à pied, tout en télé-travaillant avec son ordinateur. "Oui, j’ai pris mon ordinateur avec moi ; j’utilise ma connexion avec le GSM. Je peux dès lors continuer à travailler cet après-midi, car je ne peux absolument pas me permettre de perdre une demi-journée dans une file."

Une mise au point nécessaire

"Il faut le temps de faire une mise au point", reconnaît le docteur Vincke, coordinateur du testing à Ottignies. "La file, ici, a commencé à 11h00. Il était prévu que cela se passe uniquement sur rendez-vous mais visiblement, cela n’a pas été communiqué officiellement, ou suffisamment du moins. Et le résultat, le voici…"

Pourtant, ajoute Jiman Shahbandi, planificateur d'urgence à la Ville d'Ottignies-LLN, "on a fait le tour de tous les bâtiments disponibles avec les services du Gouverneur, de la police, du corps médical… Malheureusement, nous ne disposons pas d’énormément de salles susceptibles d’accueillir ce centre de testing."

Quant aux riverains, ce va-et-vient est mal vécu. Et puis, il y a ce restaurateur, littéralement entouré des files de voitures et de patients potentiellement positifs. "Quand on y pense, cela fait un peu bizarre…"

La situation devrait s'améliorer, moyennant une réorganisation de l'accueil.