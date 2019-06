À peine diplômés, de jeunes soudeurs de Wavre ont déjà la promesse d'un emploi

Anthony a déjà la promesse d'un contrat - 26/06/2019 A peine diplômés et déjà la promesse d'un emploi... On parle ici de jeunes soudeurs issus de la section "soudure et tuyauterie" du collège technique St Jean de Wavre, une section inaugurée il y a trois ans et dont ils sont les premiers à sortir. Sur les 7 élèves à avoir terminé leur 7e année, 4 ont déjà décroché un boulot dans ce secteur en pénurie... C'est le cas d'Anthony Piérard, 19 ans, dont la candidature spontanée auprès d'une société spécailisée en tuyauterie a été payante.