A partir de janvier, l'eau coûtera plus cher à Bruxelles

C’était dans l’air depuis quelques semaines, c’est désormais officiel : les tarifs de Vivaqua, le distributeur d’eau en Région bruxelloise, vont être indexés au 1er janvier 2020. Le régulateur Brugel a approuvé mercredi soir la demande de Vivaqua pour une augmentation de 2,19% de la facture d’eau des Bruxellois. Il s’agit de la première indexation depuis 2014, la première aussi depuis que c’est le régulateur indépendant et plus le gouvernement bruxellois qui est chargé d’approuver les modifications de prix.

Du coté de Vivaqua, on se veut rassurant pour le consommateur. "Par exemple, pour un ménage de deux personnes qui a une consommation d’eau habituelle, c’est-à-dire de 35 mètres cubes par an par personne, l’augmentation sera de 5,52 euros par an, TVA comprise", détaille la directrice Laurence Bovy qui rappelle également que l’eau restera moins chère à Bruxelles que partout ailleurs en Belgique.

L’augmentation des coûts représente le premier motif de cette indexation selon la directrice, "Celui des matériaux et de l’énergie, par exemple. Nous devons aussi rénover le réseau d’égouttage qui est dans un état déplorable." Enfin, il y a la volonté d’améliorer le service aux abonnés, "c’est ainsi que nous avons recruté une quinzaine de collaborateurs au service clientèle. Tout ça à un coût".