À partir de 2025, la Flandre achètera uniquement des voitures électriques

À partir de 2025, la Région flamande n'achètera ou ne louera plus que des voitures entièrement électriques. Les camionnettes suivront deux ans plus tard, selon le plan d'action pour mobilité "2.0" approuvé par le gouvernement régional. Ce plan réaffirme l'objectif de réduire de 40 % les émissions de CO2 liées aux déplacements professionnels d'ici 2030. Mais pour atteindre cet objectif, "il faudra passer à la vitesse supérieure dans le domaine du verdissement du parc automobile, et surtout de l'électrification", détaille le plan.

Au rythme actuel, cette ambition de réduction de 40% des émissions est loin d'être atteinte. Les émissions de CO2 n'ont en effet diminué que de 4,7 % entre 2015 et 2019. "Ce taux de réduction devrait être trois fois plus élevé (-3,35 % par an) pour atteindre une réduction de 40 % d'ici 2030. Le gouvernement flamand doit donc faire un effort supplémentaire pour rendre sa flotte de véhicules plus verte.

Le gouvernement a donc affiné ses ambitions dans le plan d'action renouvelé. L'accent est mis sur l'électrification de la flotte de véhicules. En 2020, à peine 4% de cette flotte était entièrement électrique. À partir de 2025, seules les voitures entièrement électriques pourront être achetées. Les camionnettes suivront deux ans plus tard.