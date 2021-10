A Orp-Jauche, un club de tir propose des séances pour enfants : "L’objectif c’est de développer des tireurs sportifs ou récréatifs"

Le club de tir d’Orp-Jauche (Brabant wallon), était le théâtre d’une initiation étonnante ce samedi 16 octobre. Parmi les tireurs du jour : des enfants, âgés pour certains d’une dizaine d’années.

Parmi eux, Octave, 10 ans. Regard concentré, geste précis, il tire comme les grands. "J’aime bien être que sur quelque chose, viser, être concentré et puis tirer", résume-t-il.

Mais pas question de prendre ça pour un simple jeu. "Une arme, c’est toujours dangereux, même à plomb, même à bille. Il faut faire attention, c’est logique", affirme Sacha, autre tireur lui aussi âgé de 10 ans.

Dylan Lambert, instructeur de tir, confirme : respecter les règles de sécurité, c’est la base de l’apprentissage. Une arme est toujours considérée comme chargée, on met le doigt sur la détente uniquement au moment du tir… Pour lui, "c’est vraiment une question d’éducation. Ici l’objectif c’est de développer des tireurs sportifs ou récréatifs".

Ça lui permet d’être beaucoup plus responsable

Autres avantages mis en avant par ces amateurs de tir : travailler sa concentration, prendre confiance en soi et acquérir le sens des responsabilités. "Ça lui permet d’être beaucoup plus responsable puisqu’il utilise quelque chose qui pourrait être dangereux, donc ça lui donne confiance en lui. Faire quelque chose que les grands font, ça le fait grandir", confirme Pierre, le père d’Octave.

Une maman concède : "Je peux comprendre que les parents trouvent ça un peu bizarre. Mais une fois qu’on est là on se rend compte que ça n’a rien à voir avec l’image que ça peut donner."

Et Jules Lambert, le président du club de tir de Orp-Jauche de conclure : "Que ce soit un pistolet à air ou des balles, à partir du moment où les consignes de sécurité sont respectées, on aura des adultes responsables et qui savent de quoi ils parlent."

Cette initiation pour enfants était une première pour ce club brabançon qui compte déjà quinze inscriptions.