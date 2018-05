A Namur, Défi à l'assaut de la citadelle wallonne

Les communales approchent à grands pas et les partis commencent à se mettre en ordre de bataille. Et Défi, le très estampillé parti Bruxellois n’échappe pas à la règle. Sauf que ce dimanche, il tenait congrès à Namur.

Objectif : se lancer à la conquête de la citadelle wallonne. Car, même si encore peu connu en Wallonie, pour pas mal d'observateurs, Défi aurait une vraie carte à jouer dans le Sud du pays. Les amarantes en tout cas comptent bien profiter de vents favorables pour s’installer durablement dans le paysage politique wallon.

Casserole et tête de gondole

Ce n’est pas encore la déferlante, mais il y a comme un frémissement, comme un début de vague amarante dans le Sud. Renseignements pris auprès des instances du parti, Défi attire tous les jours de nouveaux adhérents, venus des quatre coins de Wallonie.

Et à chaque fois, c’est toujours le même leitmotiv : des petits nouveaux déçus par le trio CDH, PS et MR, attirés par la promesse d’une offre politique différente, séduits par un parti sans tâche et sans casserole ou encore par la personnalité de son emblématique et historique président.

Car à la manoeuvre de cette "conquista" wallonne, il y a une tête de gondole : le président de Défi. Olivier Maingain capitalise sur ses faits d'armes pour se tailler une place sur la scène politique wallonne : sa résistance à l'appel du 17 juin 2017 du Cdh à chasser les socialistes des entités fédérées, mais aussi sur l'intégrité de son parti qui n’a jamais été impliqué dans des affaires de mauvaise gouvernance alors que les scandales de type Publifin ont éclaboussé de nombreux partis

Résultat, aujourd’hui, Défi fait le plein au Sud du pays. Le parti compte désormais 2.500 membres en ordre de cotisations contre 3.300 à Bruxelles. Et pour la première fois, le parti alignera une liste dans 72 communes du Sud du pays et dans tous les districts provinciaux.