A Mouscron, campagne de sensibilisation contre les vols dans les camionnettes

Des camionnettes dévalisées, du matériel, des matériaux volés. Une mésaventure qui arrive régulièrement aux livreurs et aux petits indépendants. A Mouscron, le phénomène a fortement augmenté l'an dernier. 37 cas de vols dans des camionnettes en 2017 contre 13 seulement l'année précédente. Et on sait que ce chiffre est en dessous de la réalité explique le commissaire Jean-Michel Joseph, chef de la zone de police de Mouscron: "souvent les victimes de ce type de vols ne font pas la démarche de venir le déclarer à la police". Une déclaration jugée inutile quand le matériel n'est pas assuré...

Constatant ces chiffres, deux Gardiens de la paix de la Ville de Mouscron - Dominique Haemers et Yves Crikilion - ont pris l'initiative de proposer une campagne de sensibilisation. Des flyers et des conseils qui visent en particuliers les indépendants et les petites entreprises. "J'ai travaillé auparavant dans un secteur où je côtoyais des installateurs et des indépendants, ils me faisaient souvent part de vols dans leurs camionnettes - raconte Dominique Haemers - c'est un préjudice qui peut s'élever à des dizaines de milliers d'euros et ça peut mettre en jeu la pérennité de l'activité d'un petit indépendant, c'est la raison pour laquelle, au vu des statistiques, nous avons décidé mon collègue et moi de proposer cette campagne de sensibilisation".

Parmi les conseils prodigués, il y a les équipements techniques comme des serrures antivols à faire poser sur les portières. Il peut aussi être utile de dresser un inventaire du matériel, avec relevé des numéros de série. Et puis il y a les mesures de prudence évidentes comme ne pas laisser d'objets de valeur en vue, ne pas laisser les portes et vitres ouvertes. Des conseils de bon sens mais parfois, dans la course contre la montre de la journée de travail... ils sont oubliés.