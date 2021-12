A Mont Saint Guibert, 100.000 bouquins dans les étagères

Il a retrouvé ses marques et les amateurs ne seront pas perdus. Après 36 années passées place des Wallons , à Louvain-la-Neuve, la bouquinerie de Michel Hamoir accueille désormais les visiteurs à Mont Saint Guibert. Il s'est installé dans une vieille maison qui lui servait d'entrepôt et patiemment , il a rénové le lieu et regarni les étagères. En tout , 100.000 livres à déménager , 4 mois de travail , à raison de 1000 livres par jour... La bouquinerie est prête à recevoir les clients.

Que trouve-t-on ici? Les ouvrages de seconde main déjà présents dans la cité universitaire à quelques exceptions près : il n'y a plus de syllabi, ni de CD ou de DVD, plus de dictionnaires non plus . Les critères de sélection des livres de seconde main n'ont pas changé : " Nous proposons l'équivalent des voitures de direction, soit des livres récents et en bon état." Ici aussi , le bouquiniste a fait la part belle à la BD, tout le rez- de- chaussée y est consacré , soit un bon millier de titres.

En empruntant un vieil escalier en bois, le visiteur débouche sur " la chambre des dames" , un espace consacré aux romans et à la littérature jeunesse. Un piano, deux petits fauteuils, une table basse..., de quoi se poser et bouquiner tranquillement.

Le reste des 60 mètres carrés est occupé par des ouvrages d'histoire , de science, de géographie, de science-fiction aussi.