À Mons, tapis rouge pour 14 chiens-guides : "On voit le chien, pas mon handicap"

Covid oblige, la cérémonie avait dû être annulée en 2020. Ce sont donc deux "promotions" de chiens-guides qui ont été accueillis en "superhéros", sur le tapis rouge des Amis des Aveugles. Ils ont été confiés à des bénéficiaires aveugles ou malvoyants. Il s’appelle Crumble, et il semble à peine étonné de traverser le chapiteau, applaudi à tout rompre.

Crumble a été formé, pendant deux ans, pour être le meilleur compagnon de Belinda, aveugle de naissance. Les deux se sont rencontrés il y a déjà quelques mois, on triche un peu ! Mais l’émotion est toujours aussi forte, quand Belinda parle de son nouvel ami. "Crumble… C’est l’amour de ma vie", avoue la Montoise. Son chien la rend plus autonome, il "efface" presque son handicap. "On voit le chien, pas mon handicap. "

"Et franchement, pas besoin de me le rappeler, vous savez, ça fait 50 ans que je vis avec ce handicap !" Hé puis surtout, Crumble lui redonne un rôle de maman à part entière. "Pour moi, c’est à la maman de s’occuper de ses enfants, pas l’inverse. Pas toujours devoir de demander de l’aide. Grâce à Crumble, je peux être là pour mes enfants, et parfois d’ailleurs ils en profitent ! Maman, tu peux m’acheter une farde ? Tu peux aller à la commune chercher un papier ? Je le fais, et j’en suis fière. Je suis une maman bien dans mes baskets".